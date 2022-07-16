Один из крупнейших нацпроектов Путина провалился из-за санкций 5 16.07.2022, 20:31

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Правительство РФ вынуждено включить режим жесткой экономии.

Национальные проекты Кремля - перечень инициатив, с которыми российский правитель Путин шел на выборы 2018 года, обещая победить бедность, догнать мировую экономику и вытащить страну из демографической ямы, - продолжают рушиться, пишет Finanz.

Отказавшись от цели вывести Россию в топ-5 экономик мира и отложив на 10 лет задачу вдвое снизить уровень бедности, Путин переносит сроки проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - второго по объему средств, которые выделяются из бюджета.

Реализация проекта, в рамках которого до 2024 года планировалось построить и реконструировать 1,8 тысячи км дорог федерального значения, переносится на 2030 год, следует из перечня поручений Путина, опубликованного на сайте Кремля.

При этом президент РФ допускает изменение поставленных целей, среди которых - довести до 60% долю дорог, соответствующих нормативным требованиям по России, и до 85% - в городах. Правительству поручается «при необходимости провести актуализацию паспортов ее отдельных структурных элементов», говорится в документе.

В бюджете-2022 на дорожный нацпроект заложено 331,7 млрд рублей (больше - только на демографию). В следующем году финансирование планировали увеличить до 445,8 млрд рублей, а в 2024-м - до 544,8 млрд.

Но война с Украиной, санкции Запада и падение экономики вынуждают правительство включать режим экономии. В общей сложности в ближайшие три года Минфин планирует сократить расходы на 1,6 триллиона рублей, пустив под секвестр 59 из 62 госпрограмм и статей расходов.

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