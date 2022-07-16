закрыть
16 июля 2022, суббота, 21:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Один из крупнейших нацпроектов Путина провалился из-за санкций

5
  • 16.07.2022, 20:31
  • 5,028
Один из крупнейших нацпроектов Путина провалился из-за санкций

Правительство РФ вынуждено включить режим жесткой экономии.

Национальные проекты Кремля - перечень инициатив, с которыми российский правитель Путин шел на выборы 2018 года, обещая победить бедность, догнать мировую экономику и вытащить страну из демографической ямы, - продолжают рушиться, пишет Finanz.

Отказавшись от цели вывести Россию в топ-5 экономик мира и отложив на 10 лет задачу вдвое снизить уровень бедности, Путин переносит сроки проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - второго по объему средств, которые выделяются из бюджета.

Реализация проекта, в рамках которого до 2024 года планировалось построить и реконструировать 1,8 тысячи км дорог федерального значения, переносится на 2030 год, следует из перечня поручений Путина, опубликованного на сайте Кремля.

При этом президент РФ допускает изменение поставленных целей, среди которых - довести до 60% долю дорог, соответствующих нормативным требованиям по России, и до 85% - в городах. Правительству поручается «при необходимости провести актуализацию паспортов ее отдельных структурных элементов», говорится в документе.

В бюджете-2022 на дорожный нацпроект заложено 331,7 млрд рублей (больше - только на демографию). В следующем году финансирование планировали увеличить до 445,8 млрд рублей, а в 2024-м - до 544,8 млрд.

Но война с Украиной, санкции Запада и падение экономики вынуждают правительство включать режим экономии. В общей сложности в ближайшие три года Минфин планирует сократить расходы на 1,6 триллиона рублей, пустив под секвестр 59 из 62 госпрограмм и статей расходов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин