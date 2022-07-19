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ВСУ ликвидировали командира разведроты россиян

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  • 19.07.2022, 7:32
  • 3,554
ВСУ ликвидировали командира разведроты россиян

Пропагандисты заявили, что захватчик погиб «при выполнении специального задания».

Бойцы ВСУ продолжают успешно уничтожать российских оккупантов, которые пришли в Украину с войной. На сей раз стало известно о "демилитаризации" командира разведывательной роты захватчиков, капитана Дмитрия Литвинова.

По информации полковника ВСУ, блогера Анатолия Штефана ("Штирлица") на своем канале в Telegram, уничтоженный командир разведроты оккупационной российской армии сделал "жест доброй воли".

"Командир разведывательной роты капитан Дмитрий Литвинов сделал "жест доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался. Слава Нации!" – написал он.

Также о его смерти в Украине сообщили о пропагандистские издания РФ. Как отметили на одном из сайтов, оккупант был родом из Волгоградской области, где его и похоронят.

Пропагандисты также заявили, что захватчик погиб "при выполнении специального задания".

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