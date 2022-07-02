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Для одних из самых «бедных» работников Беларуси ввели новшество по зарплатам

  • 2.07.2022, 14:03
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Для одних из самых «бедных» работников Беларуси ввели новшество по зарплатам

Оно затронет не всех.

Для социальных работников Беларуси ввели с 1 июля новшества по зарплатам. Новшества затронули тех, кто работает вахтовым методом, сообщает Минтруда.

В Минтруда уточняют, что с июля для отдельных работников стационарных учреждений социального обслуживания ввели надбавку к зарплате в 120% базовой ставки (с 1 мая она составляет 210 рублей). То есть доплата будет на уровне 252 рубля.

«Такую надбавку получат работники вне зависимости от занимаемой должности за 169 часов работы вахтовым методом в режиме полной изоляции, — поясняют в Минтруда. — При этом надбавка будет устанавливаться со дня работы вахтовым методом и выплачиваться с учетом фактически отработанного рабочего времени».

У соцработников, как правило, одни из самых низких зарплат в Беларуси. К примеру, в мае у тех, кто занят уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг, средняя зарплата составила 960 рублей, сообщает Белстат. Ниже средние заработки был и в рыболовстве и рыбоводстве — 945,2 рубля.

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