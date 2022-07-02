Умер уроженец Минска, создатель Чебурашки Леонид Шварцман 2.07.2022, 16:15

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Ему был 101 год.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске на улице Раковской, в семье разговаривали на идиш. Окончил художественную школу в Минске, пишет nashaniva.com.

«Потом в Ленинград переехал, где учился в школе Академии искусств, а чтобы выжить, устроился на Кировский завод. Во время блокады там работал токарем. В 1941-м нас эвакуировали в Челябинск. Токарем работал всю войну», — рассказывал о себе Леонид Шварцман.

После войны поступил во ВГИК, работал на студии «Союзмультфильм».

Многие мультфильмы, созданные при его участии, стали классическими. Среди них — «Снежная королева», «Золотая антилопа», «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Аленький цветочек».

Именно Леонид Шварцман создал образ Чебурашки и других героев мультика, а также прорисовал экстерьеры в нем.

Если присмотреться, то домики в «Крокодиле Гене» напомнят Немигу, Верхний город и Раковское предместье.

«Я не думал о Минске, когда рисовал мультики и здания, на фоне которых происходят приключения Чебурашки и Крокодила Гены, — писал художник. — Минск появился в мультфильмах сам, по собственной воле, из моей памяти».

Шварцман также написал серию картин: «Старый Минск. Воспоминания детства».

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