МИД Польши рекомендовал своим гражданам избегать поездок в Беларусь 1 2.07.2022, 16:37

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Замминистра иностранных дел Польши подчеркнул, что с территории Беларуси продолжаются нападения на Украину.

В Министерстве иностранных дел Польши прокомментировали введение Лукашенко безвизового въезда в страну для граждан Польши с 1 июля, передает «Польское радио».

«Советуем быть очень осторожными и избегать поездок в Беларусь», — заявил во Львове заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Павел Яблонский подчеркнул, что с территории Беларуси продолжаются нападения на Украину:

«Отношение Беларуси, как в отношении Украины, так и Польши враждебное. Если кто-то побывает на территории страны, которая относится к Польше как к врагу, то должен осознавать риск. В Беларуси сейчас около тысячи политзаключенных. Мы не забываем о них и продолжаем усилия с целью их освобождения. Международное давление нужно оказывать, как на Россию, так и на Беларусь».

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