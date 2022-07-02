Морпехи ВСУ уничтожили «Стугной» российский танк 2.07.2022, 17:01

Видеофакт.

Бойцы противотанковой бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины уничтожили танк российских оккупантов. Вражеская бронетехника была уничтожена с помощью ПТРК "Стугна-П" на Херсонском направлении, рассказали в Минобороны Украины.

"Наши славные морские пехотинцы уже отслеживают новую враждебную цель, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", - говорится в сообщении.

"Так будет с каждым российским захватчиком, совершающим преступления в Украине! Российское зло безнаказанным не останется", - добавили в Минобороны

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