Правитель Узбекистана Мирзиеев испугался массовых протестов в стране 10 2.07.2022, 18:25

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Что сейчас происходит в Узбекистане?

В Каракалпакстане, автономной республики в составе Узбекистана, вспыхнули массовые протесты против изменения Конституции. Акции прошли в Нукусе, столице Каракалпакстана, и других городах. В частности, жители Нукуса провели шествие, а затем митинг на центральном дехканском рынке, передает «Настоящее время».

Протесты начались 1 июля, после того, как в Узбекистане опубликовали новый проект Конституции. Из нового варианта исключают суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава республики. Каракалпакстан занимает 40% территории Узбекистана, при этом в регионе живет около 7% населения – около 2 млн человек.

Сейчас в Каракалпакстане серьезные проблемы с интернетом, как с мобильным, так со и стационарным подключением, загрузить фотографии и видео с места событий не получается.

По данным издания "Хук" также сообщает, что въезд в город Нукус перекрыт со стороны городов Тахияташ, Ходжейли, Орак Балга.

Утром 2 июля активиста и журналиста из Нукуса Даулетмурата Тажимуратова увезли из его дома. По данным издания «Хук», за ним и его сторонниками приехали пять автобусов. Тажимуратов считается организатором митинга 5 июля против лишения Каракалпакстана суверенитета pic.twitter.com/CFM2mo7eKK — Медиазона. Центральная Азия (@mediazona_ca) July 2, 2022

Кроме того, власти Узбекистана закрыли пропускной пункт на границе Казахстана и Каракалпакстана. КНБ Казахстана сообщает, что пропуск через границу временно прекращен «в соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля 2022 года в связи с выходом из строя информационной системы». В этом же пресс-релизе говорится, что планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакстан – Бейнеу (станция в казахском Мангистау).

Вечером 2 июля стало известно, что в Нукус из Ташкента вылетел самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также самолет премьер-министра страны Абдуллы Арипова.

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