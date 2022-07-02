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Чехия возглавила Совет Евросоюза на ближайшие полгода

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  • 2.07.2022, 20:07
Чехия возглавила Совет Евросоюза на ближайшие полгода

Страна сменила на этом посту Францию.

Чехия заняла место председателя Совета Европейского союза, сменив на этом посту Францию. В ближайшие 6 месяцев Чехия будет задавать повестку для органов Евросоюза и ставить новые приоритеты во внешней и внутренней политике, пишет «Европульс».

Девиз этого председательства – «Европа как задача: переосмыслить, перестроить, усилить» (Europe as a task: Rethink, Rebuild, Repower). Под этим девизом Чехия будет работать над распространением более справедливых социальных норм и прав, а также развивать международные связи.

Кроме того, Чехия займется развитием экономики, чтобы Европа могла и дальше поддерживать переход к передовым климатическим стандартам и цифровым технологиям во всех сферах.

В рамках Европейского года молодежи Чехия будет также стремиться улучшить диалог с молодыми людьми по всей Европе и содействовать их участию в общеевропейских делах.

1 января 2023 года председательство в Совете ЕС перейдет к Швеции.

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