За съемку военного самолета пинчанина приговорили к двум годам колонии 1 2.07.2022, 21:32

Процесс возглавлял судья Андрей Лещенко.

В Брестском областном суде рассмотрели уголовное дело в отношении 23-летнего Константина Байсарова за съемку военного самолета, сообщают правозащитники. Он отправил фото в Telegram-бот «экстремистского» канала.

Процесс возглавлял судья Андрей Лещенко, гособвинение поддерживал прокурор Алексей Ярошик.

Константина Байсарова признали виновным в том, что 27 февраля 2022 года он прислал в бот «экстремистского» Telegram-канала видео военного самолета. Эти действия квалифицировали по ч. 1 ст.361-4 УК РБ («содействие экстремистской деятельности»).

Суд над Константином начался 14 июня, однако на табло в здании суда это заседание, как говорят очевидцы, не было указано. Закончился процесс 1 июля вынесением приговора: 2 года колонии общего режима. Судья постановил взять Байсарова под стражу в зале суда.

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