Литва назвала количество белорусов с ВНЖ и рабочими визами 2.07.2022, 22:45

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Цифры впечатляют.

Представитель Департамента миграции Иолита Гестаутайте озвучила, что за последние 5 лет число иностранцев в Литве удвоилось, сейчас их здесь проживает больше 100 000. На первом месте — белорусы, сообщает delfi.lt.

В 2017 и 2018 годах в Литве проживало 46 000-49 000 иностранцев, в 2019 году — 58 000, в 2020-м — 73 800, в 2021-м — уже 87 300. В начале 2022 года вид на жительство в Литве или национальная виза была у 100 200 иностранцев.

Гестаутайте сказала, что больше всего временных видов на жительство выдали белорусам и украинцам (соответственно 20 500 и 19 600). Около 3600 человек приехали из России, меньше 1000 видов на жительство получили граждане Индии, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, Казахстана, Нигерии и Грузии.

Больше всего национальных виз также выдано белорусам — 21 300, украинцам — 12 100, россиянам — 2800.

Если сложить количество ВНЖ и национальных виз, выданных Литвой белорусам, выходит, что 41 800 наших соотечественников живут сегодня в Литве. Это как целые Калинковичи или Волковыск.

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