Славомир Сераковский: Белорусские добровольцы — это как Польские легионы в Первой мировой войне 21.07.2022, 7:39

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Славомир Сераковский

Полк Калиновского уже угрожает власти Лукашенко.

Польский журналист и публицист Славомир Сераковский в конце июня объявил о начале сбора средств на турецкий беспилотник Bayraktar для Украины. В интервью сайту Charter97.org он рассказал, как продвигается инициатива, к которой подключились и белорусы:

— Сбор средств идет интенсивно. Удивительно, что несмотря на растущую инфляцию, поляки активно включились в эту инициативу. И это в ситуации, когда на пятый месяц войны уже не происходит особых событий, таких как героическая оборона Мариуполя, например. На данный момент собрано уже более 18 миллионов злотых ($3,84 миллиона), это примерно 80% суммы. Пожертвования сделали около 160 тысяч человек, многие из них — по несколько раз. Думаю, инициатива на самом деле неплохо продвигается.

— Когда началась война, простые поляки активно включились в помощь украинцам. Откуда эта солидарность, несмотря на то, что польско-украинская история достаточно сложная?

— Это правда, но тут важно понимать две вещи. Во-первых, очевидно, что эта солидарность возникла из-за общей угрозы. Поляки помнят свою историю и знают, что такое Россия. У нас нет иллюзий насчет этого государства. Поэтому появилось такое активное сотрудничество с украинским народом. Также поляки понимают, что могут быть следующими, если Украине не удастся отстоять свою независимость.

А другая очевидная вещь заключается в том, что в Польше произошло фундаментальное и ментальное изменение, касающееся восточной политики. Автором современной восточной политики Польши является Ежи Гедройц, уроженец Минска. Он является автором формулировки: «Не будет независимой Польши без независимой Украины, Беларуси и Литвы». Это основной пункт нашей заграничной политики, который хорошо показывает, как изменились польско-украинские отношения. Мы больше не хотим конфликтовать между собой, мы хотим сотрудничать, чтобы вместе противостоять угрозам со стороны России.

— Насколько активно белорусы в Польше присоединились к вашей инициативе?

— Белорусы Польши очень энергично подключились. Их специальный счет является одним из самых больших в нашем сборе. Скорее всего, белорусам удастся насобирать больше 100 тысяч злотых. Уже сейчас у них в копилке более 70 тысяч. Это очень хороший результат, учитывая количество белорусов в Польше и их материальное состояние.

Также к сбору подключились лидеры белорусской оппозиции в Польше, белорусские журналисты и СМИ. Такая активная поддержка помогает не только украинскому обществу, но и белорусскому. Наша акция показывает, что белорусы поддерживают Украину, несмотря на то, что Лукашенко является союзником Путина.

— Есть ли в польских СМИ и обществе разделение на режим Лукашенко и белорусский народ?

— В СМИ нет никаких сомнений, на чьей стороне белорусы. Но в обществе иногда не хватает этого понимания. Случаются недоразумения, исходящие из того, что поляки иногда ошибочно ассоциируют белорусов с личностью Лукашенко.

Некоторые граждане забыли протесты 2020 года, невнимательно следят за событиями в Беларуси, не знают реального отношения белорусов к диктаторскому режиму. Именно поэтому иногда бывают инциденты.

— Сегодня белорусские добровольцы воюют на стороне Украины и своей целью ставят освобождение Беларуси. Могут ли они стать для нашей страны силой, подобной легионам Пилсудского, которые вернули Польше независимость в 1918 году?

— Это была моя первая мысль, когда я увидел сообщения, что белорусские подразделения добровольцев действуют в Украине. Они являются весьма эффективными и создают сильную угрозу режиму Лукашенко.

Еще большая угроза возникнет, если белорусская армия будет отправлена на территорию Украины. Тогда возрастет количество вооруженных белорусов, которые могут выступить против Лукашенко. Поэтому он сам не хочет, чтобы белорусская армия воевала в Украине, он боится этого.

— Как вы оцениваете потенциал будущих отношений между Украиной, Польшей и свободной Беларусью?

— Я с оптимизмом смотрю на это. Как и украинцы, в случае необходимости белорусы смогут рассчитывать на принятие в Польше, на нашу помощь и солидарность. Это вытекает из одного простого принципа — Польша укрепляет свою безопасность, когда сотрудничает с украинцами и белорусами. Заинтересованной в противостоянии является только Россия.

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Вы можете присоединиться к сбору белорусов Польши на Bayraktar для Украины.

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