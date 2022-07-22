Лукашисты отправили политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк в колонию для рецидивистов 3 22.07.2022, 17:21

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Полина Шарендо-Панасюк

Однако и там активистка «Европейской Беларуси» продолжает борьбу.

Более месяца родственники политзаключенной и активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панаюск не знали, где она находится. Сегодня муж политзаключенной Андрей Шарендо сообщил сайту Charter97.org, что ее перевели в колонию № 24, которая находится поселке Заречное, что в Речицком районе Гомельской области.

Также стало известно, что в то время, когда с ней не было связи, Полина на 20 суток была помещена в ШИЗО. Андрей Шарендо считает, что это месть лукашистов за принципиальную позицию активистки «Европейской Беларуси»:

— Оказалось, что Полина писала несколько писем и они просто блокировались. Специально создавалась такая атмосфера, чтобы надавить на нее, во-вторых — давить на родственников и знакомых.

Сегодня адвокат дозвонился и стало известно, что Полина находится в колонии № 24, которая находится в Речицком районе. Что известно об этой колонии? Это колония для женщин-рецидивисток, которые повторно совершили особо тяжкое преступление. Эта колония находится между Речицой и Светлогорском. Фактически — это лагерь в лесу, закрытая зона. Там, где не ловит мобильная связь.

Там сидят за убийства и распространение наркотиков. То, что Полина там находится, — это настоящее беззаконие. Она не рецидивистка и никаких преступлений не совершала. Полина — политзаключенная.

Эта колония также известна жестким отношением, жесткой дисциплиной, очень тяжелым и ежедневным трудом. Там все направлено на то, чтобы сломать человека.

Я бы назвал это ссылкой, там очень жесткие бытовые условия. Ведь это лагерь в лесу со всеми вытекающими из этого условиями: нет горячей воды, баня только раз в неделю. За любую провинность человек лишается бани. Также там работает швейная фабрика, которая шьет форму только для силовых структур.

Там не будет должной связи, возможности передавать какие-то весточки, адвокату туда сложно доехать. Надо заранее составлять дату визита.

Считаю, что это месть лукашистов за стойкую позицию Полины. Из того короткого письма, что пришло от нее, можно сказать, что Полина с юмором относится к своему новому месту. Даже эти короткие несколько предложений говорят, что она не сломалась и продолжает борьбу, ни в коем случае не будет мириться с теми ситуациями, которые происходят в стране. Даже в нечеловеческих условиях Полина будет продолжать борьбу.

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Вы можете поддержать Полину Шарендо-Панасюк, написав письмо.

Адрес для корреспонденции: ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область

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