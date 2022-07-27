Главарь «ДНР» Денис Пушилин приехал в Брест 1 27.07.2022, 17:08

Денис Пушилин

Стало известно, кто его сопровождал.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин был замечен в Беларуси. Он возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость».

Брест Пушилин назвал «городом, ставшим образцом мужества и сопротивления Русского Солдата».

В своем телеграм-канале он опубликовал совместное фото с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, а также с членами делегации «ДНР».

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