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Главарь «ДНР» Денис Пушилин приехал в Брест

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  • 27.07.2022, 17:08
Главарь «ДНР» Денис Пушилин приехал в Брест
Денис Пушилин

Стало известно, кто его сопровождал.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин был замечен в Беларуси. Он возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость».

Брест Пушилин назвал «городом, ставшим образцом мужества и сопротивления Русского Солдата».

В своем телеграм-канале он опубликовал совместное фото с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым, а также с членами делегации «ДНР».

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