Из Беларуси запустили 25 ракет по территории Украины 18 28.07.2022, 7:41

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(Обновлено) Атака началась после пяти часов утра.

Российские оккупанты утром 28 июля атаковали Черниговскую область. Вражеские ракеты попали в цели возле села Гончаровское.

Смертоносные снаряды прилетели после 5 часов утра. В это время была объявлена воздушная тревога.

«После 5 утра масштабные запуски ракет с территории Беларуси. Предварительно, есть информация о попадании возле Гончаровского. Также работает наша ПВО. Берегитесь», – сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Атаку по Черниговщине прокомментировали в Оперативном командовании «Север». Военные отметили, что в течение 05:20 – 06:30 с территории Беларуси по Украине запустили 20 ракет. 9 из них попали по лесу в Гончаровской общине.

Удары были нанесены и по Киевской области. Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.

Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» сообщил, что с 05:23 с аэродрома Зябровка (Гомельская область, Беларусь) неподалеку от границы с Украиной состоялись запуски ракет, около 12 раз. Однако позже группа сообщила об около 25 запусках.

Неспокойное утро в Украине: что известно

Утро для украинцев 28 июля было неспокойное. Около 04: 40 воздушную тревогу объявили по всем областям. Она длилась около часа. Через полчаса после отбоя сирены загудели снова. На этот раз угроза ракетных ударов существовала чуть более 10 минут.

Во время воздушных тревог мощные взрывы прогремели в Николаеве. Местные телеграм-каналы сообщили, что работает ПВО, однако есть и «прилеты». Официальной информации пока нет.

Звуки взрывов услышали и жители Киевской области. В сети сообщили о пожаре. Впоследствии глава ОВА Алексей Кулеба заявил, что российские оккупанты обстреляли объект инфраструктуры в одной из общин Вышгородского района. На месте происшествия работают все экстренные службы, а информацию о пострадавших еще устанавливают.

В 06: 20 жителям Киевщины, Житомирщины, Черниговщины и Сумщины снова пришлось спускаться в укрытие. Ведь на севере Украины уже в третий раз включили сирены. Телеграм-каналы сообщили о новых взрывах в Киевской и Черниговской областях.

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