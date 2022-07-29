Роман Бессмертный: Устранение Лукашенко — один из этапов войны 3 29.07.2022, 10:07

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Роман Бессмертный

Украина обезопасит себя, если уберет белорусского диктатора и его клику.

Диктатор Лукашенко ведет войну не только против Украины, но и против белорусского народа. Такое мнение в интервью сайту Charter97.org выразил украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

— С территории Беларуси опять запустили ракеты по Черниговской и Киевской областям Украины. Является ли случайностью то, что это произошло в день украинской государственности?

— Если анализировать события последнего месяца, когда в Зябровку и другие точки Беларуси поставлялись ракеты из России, то ситуация была абсолютно прогнозируемой. Информационное накручивание и риторика Лукашенко последних двух недель говорили о том, что стоит ожидать какой-то акт агрессии с территории Беларуси. Широко разлетелись также и заявления главы «ДНР» Пушилина на тему освобождения якобы русских городов. Все это свидетельствовало о том, что что-то должно произойти. Поэтому данный сюжет не является чем-то неожиданным для Украины.

— Большинство ракет было выпущено с аэродрома Зябровка, который Лукашенко не так давно передал под полный контроль России. Пришло ли время бить по российским базам на территории Беларуси?

— Относительно ответных ударов есть только момент политического решения украинского руководства. Надо понимать, что стратегия и тактика ведения военных действий — это прерогатива командования вооруженных сил. Тут все зависит от политического решения украинского государства, когда и как нанести ответный удар.

На данный момент очевидно, что принято решение пока не отвечать на ракетные обстрелы.

Но при этом все должны понимать, что с точки зрения международного права Украина и Беларусь находятся в состоянии войны. Использование территории Беларуси для атак ракетных, наземных, воздушных и так далее является причиной и достаточным фактом для нанесения ответных ударов. Поэтому, чтобы некоторых отрезвить, давным-давно нужно было нанести удар по российским базам, с которых ведется ракетный обстрел Украины. Это недопустимые вещи, за такое надо наказывать. Тем более, что последний обстрел был произведен с новой базы, переданной Российской Федерации. Это, кстати, еще один повод серьезно задуматься, почему и как она строилась на протяжении последних трех лет, хотя бы с точки зрения тактики, понимания вопроса и так далее.

— Почему до сих пор не последовал даже дипломатический ответ на действия Лукашенко со стороны Украины — не разорвали отношения, не ввели торговое эмбарго?

— Я не случайно так осторожно говорил, что все зависит от решения политического и военного руководства Украины. Поэтому нынешняя ситуация находится в таком временном состоянии. С моей точки зрения, те решения, которые вы назвали, уже давно созрели и их надо принимать. Это было бы правильно.

Поэтому претензии к руководству Украины, которые высказывают некоторые специалисты и аналитики, считаю правильными.

Важно понимать, что за агрессию с территории Беларуси равную ответственность несет и кремлевский вождь, и белорусский самопровозглашенный диктатор. Я уже не единожды говорил, что по Лукашенко плачет еще одна статья. Кроме войны с Украиной, в которую он толкает белорусское государство и народ, он ведет еще и войну против собственного народа, террористическим путем захватив власть и провозгласив себя самозваным «президентом» Республики Беларусь.

— В чем заключается замысел Кремля относительно использования территории Беларуси для обстрела украинской территории? Путин хочет поссорить украинцев и белорусов?

— Путин будет делать все возможное, чтобы интернационализировать эту войну. Можно посмотреть на разговоры после заявления Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, недавнюю риторику Лукашенко и Путина после решения руководства Литвы относительно пропуска товаров в Калининград, относительно возможных ударов по Сувалкскому коридору, которые начали звучать в Кремле. Я уже не говорю о других моментах.

Если бои между украинскими войсками и вооруженными силами России будут растянуты по времени, то эта война расползется по всей Европе. Это один из способов, с помощью которых Путин будет спасать себя. Не случайно прозвучали определенные заявления полудиктатора Венгрии Орбана. Похожие заявления звучат сейчас и от нынешнего президента Сербии. Их задача — расшатывать европейское сообщество, вносить распри в ЕС, используя таких зависимых от Кремля полувождей, похожих на Путина и Лукашенко, разносить этот конфликт как можно шире, втягивая в него новые страны.

Обратите внимание, насколько изменилась риторика кремлевского «Риббентропа» Лаврова, который сегодня пытается притянуть маленькие и не сильные с точки зрения военного потенциала государства Африки. Обратите внимание на то, что кремлевский вождь выполз из бункера и позволил себе прибыть в Тегеран. Все это свидетельствует о том, что Россия будет делать все для того, чтобы интернационализировать конфликт, втянуть в него другие страны.

А ситуация с Беларусью абсолютно понятна. Лукашенко давным-давно абсолютно зависим от кремлевского вождя, поэтому он будет выполнять все те команды, которые будут идти из Кремля. У меня нет сомнений, что Лукашенко пошлет белорусскую армию в Украину. Таков закон жанра. В этой ситуации важно, чтобы белорусская оппозиция взяла на себя инициативу общения с обществом. Работая с белорусским обществом надо объяснять и армии, как и что нужно делать, чтобы не столкнуть народы. Потому что этот сумасбродный самозванец Лукашенко пойдет на все что угодно.

— Очевидно, что пока у власти режим Лукашенко, северные регионы Украины будут находиться в перманентной опасности. Как Украина может решить проблему Лукашенко?

— Три четверти белорусов против этой войны. Эту войну ведет конкретный человек, паразитируя на армии, белорусском обществе и так далее. Украина не нападала на Лукашенко, не обстреливала Беларусь, мы не начинали атаку и не планировали.

Эту войну начал Лукашенко, так как он — прислужник Кремля, и его нужно наказать.

Поэтому устранение режима Лукашенко — это один из этапов войны. С моей точки зрения, это должно быть одним из начальных этапов. Белорусский диктатор уже давным-давно перешел все красные линии. С точки зрения санкций, дипломатических шагов, разрыва отношений, торгового эмбарго и так далее — все эти шаги нужно делать. Для того, чтобы сократить линию фронта и обезопасить границу, надо отстранить от власти белорусского диктатора и его клику, которая пытается прислуживать Кремлю. Тем более, что Лукашенко находится у власти незаконно.

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