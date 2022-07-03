«На Лукашенко опять готовилось нападение» 22 3.07.2022, 12:00

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Психически нездоровые высказывания диктатора открывают новый «ящик Пандоры».

В Белгороде ночью хлопки, перерастающие в аплодисменты, звучали так громко, что у некоторых домов вылетели стекла. Судя по характеру бурных аплодисментов, взрывы вызваны техникой "Панцирь", которой нет у Украины, и о защите с помощью которой вчера рассказывал вождь краснозеленых, пишет телеграм-канал Сynic.

Вчера он опять произнес несколько противоречивых, но контекстуально интересных выражений.

Главнокомандующий фанерных войск: "Хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: послушайте, мы будем воевать - еще раз повторяю - только в одном случае - если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнетесь на нашу землю. Если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому скажу: не трогайте мое государство, если у вас еще осталось чувство самосохранения"

В дальнейшем Лукашенко перечислил несколько точек, которые могут стать казусом белли, после которого Беларусь начнет войну. Такая точная идентификация точек "военной инфраструктуры" говорит о том, что Лукашенко знает о готовящихся провокациях, которыми его попытаются "внедрить в военные действия". Причем россияне, поскольку по Беларуси не было нанесено ни одного удара с территории Украины даже тогда, когда Украина имела легальную возможность "сжечь" военный потенциал Минска.

Но Лукашенко сам себя готовит к тотальной войне. В нем говорит чувство собственного достоинства - он хорошо осознает, что в любом случае его история подходит к концу. Закат режима произойдет и при победе Украины, и в случае менее удачного стечения обстоятельств. И, осознавая главенствующую роль Запада в формировании будущего миропорядка, он проговаривается, что его списали со счетов, а значит "пора ловить рыбу в мутной воде динамитной шашкой".

Бенито Муссолини (китайская копия): "Мною отдан приказ подразделениям Вооруженных Сил взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах "

Лукашенко сам психологически готовится к началу войны, как бы сообщая самому себе, что других путей у него нет. Личная власть заканчивается, все ведут какие-то игры за его спиной, а он - лично он - вообще остался без контактов. В начале войны ему звонил и Эрдоган, и Макрон, просили не пускать армию в бой.

Сейчас "полковнику никто не пишет", и это бьет по психологической уверенности Чык-Чырыка. Он одновременно боится войны и готов в нее вступить как в авантюру по субъективизации персонального режима личной диктатуры - причем война "из осажденной крепости" - в две стороны - с Украиной как символом свободы и героизма и с Россией как фактором риска для бесконтрольной власти.

Это психически нездоровое выступление, открывающее ящик Пандоры с новым "Майн Кампфом" от Луки.

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