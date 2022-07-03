Белорусские партизаны обратились к военным 23 3.07.2022, 13:19

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Выбирай, пока можешь.

Белорусские партизаны обратились к военнослужащим регулярной армии Беларуси:

«В любой момент диктатор может отправить каждого из вас на смерть. Умирать поедет не ГУБОПиК, ОМОН или ВВ МВД. Умирать за амбиции старого деда поедешь ты. И это твоей семье придется с тобой прощаться.

Украинцы сражаются и будут сражаться за каждый метр своей земли. Думаешь, вернешься живым? Даже если так, ты знаешь — режим доживает последнее. А мы знаем все о военнослужащих в/ч 89417, 52287, 92616, 33933, 5733 и др. Знаем все о семьях, квартирах, авто, домах.

Мы не забудем, не простим, не поймем. В случае участия военных Беларуси в войне против Украины все эти данные будут обнародованы. Ты не вернешься на Родину героем. Каждый будет знать твой позор и всю твою семью. А после свержения режима тебя ждет военный суд.

Выбирай, пока можешь. С первым же шагом на чужую землю путь к спасению у тебя один — перейти на сторону полка Калиновского и вместе с другими свободными людьми сражаться против военных преступников».

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