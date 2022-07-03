В Беларуси появился дефицит сигарет популярных марок

В Беларуси появился дефицит сигарет популярных марок8
- 3.07.2022, 13:39
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Крупные торговые сети признали, что проблема стоит достаточно остро.
Перебои с наличием в продаже тех или иных сигарет, уже случавшиеся на белорусском рынке за последние год-полтора, похоже, возникли вновь.
Как стало известно редакции Office Life, в последнее время потребители жалуются на отсутствие некоторых видов сигарет Rothmans и других марок, производимых компанией British American Tobacco (BАТ). В нескольких точках розничных продаж, куда обратилась редакция, эту информацию подтвердили и направили за разъяснениями к поставщику.
В распоряжении редакции есть комментарии представителей двух крупных торговых сетей. В них признали дефицит сигарет популярных марок производства BАТ и отметили, что проблема стоит достаточно остро и потребительский спрос сейчас удовлетворяется не полностью.
«Действительно, в настоящее время у нас есть некоторые проблемы с насыщением потребительского рынка определенными наименованиями сигарет, маркированными товарными знаками BAT, — прокомментировали ситуацию в компании «БАТ Беларусь». — Но необходимо отметить, что в отношении рассматриваемого вопроса не все зависит исключительно от действий и усилий, предпринимаемых нашей компанией».
Как пояснили Office Life в «БАТ Беларусь», причиной стали некоторые административные затруднения в части насыщения рынка импортным продуктом.
В компании подчеркнули, что «надлежащее удовлетворение потребительского спроса, а также обеспечение налоговых поступлений в республиканский бюджет являются безусловным благом в сложившихся непростых условиях ведения хозяйственной деятельности».