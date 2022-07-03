закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появился дефицит сигарет популярных марок

8
  • 3.07.2022, 13:39
  • 4,174
В Беларуси появился дефицит сигарет популярных марок

Крупные торговые сети признали, что проблема стоит достаточно остро.

Перебои с наличием в продаже тех или иных сигарет, уже случавшиеся на белорусском рынке за последние год-полтора, похоже, возникли вновь.

Как стало известно редакции Office Life, в последнее время потребители жалуются на отсутствие некоторых видов сигарет Rothmans и других марок, производимых компанией British American Tobacco (BАТ). В нескольких точках розничных продаж, куда обратилась редакция, эту информацию подтвердили и направили за разъяснениями к поставщику.

В распоряжении редакции есть комментарии представителей двух крупных торговых сетей. В них признали дефицит сигарет популярных марок производства BАТ и отметили, что проблема стоит достаточно остро и потребительский спрос сейчас удовлетворяется не полностью.

«Действительно, в настоящее время у нас есть некоторые проблемы с насыщением потребительского рынка определенными наименованиями сигарет, маркированными товарными знаками BAT, — прокомментировали ситуацию в компании «БАТ Беларусь». — Но необходимо отметить, что в отношении рассматриваемого вопроса не все зависит исключительно от действий и усилий, предпринимаемых нашей компанией».

Как пояснили Office Life в «БАТ Беларусь», причиной стали некоторые административные затруднения в части насыщения рынка импортным продуктом.

В компании подчеркнули, что «надлежащее удовлетворение потребительского спроса, а также обеспечение налоговых поступлений в республиканский бюджет являются безусловным благом в сложившихся непростых условиях ведения хозяйственной деятельности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов