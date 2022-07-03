Ученые объяснили, почему рыба морской дракон выглядит так странно 3.07.2022, 14:07

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Все дело в очень своеобразном геноме.

Мало того, что геномы морских драконов переполнены повторяющимися фрагментами ДНК, у них также отсутствует группа генов, отвечающих за зубы, нервы и морды у других животных. Научная статья опубликована в PNAS, о ней рассказывает ScienceAlert.

Ученые из Университета Орегона (США) секвенировали геномы двух видов морских драконов: лиственного и обыкновенного, оба обитают в прохладных водах у самых южных берегов Австралии. Этих рыбок бывает трудно обнаружить среди водорослей, потому что они сами похожи на водоросли.

Морские драконы принадлежат к тому же семейству, что морские иглы и морские коньки — Syngnathidae. 50 млн лет назад или около того морские драконы и морские коньки отделились, чтобы сформировать новое семейство. Исследователи считают, что морские драконы в ходе эволюции получили свою экстравагантную внешность довольно быстро.

Выяснилось, что эти рыбы, по сравнению с ближайшими родственниками, имеют в своем генетическом коде удивительно большое количество повторяющихся последовательностей ДНК, называемых транспозонами или «прыгающими генами». Транспозоны очень подвижны, перемещаются по геному, и поэтому могут вызывать быстрые генетические изменения. Именно это может объяснить, почему морские драконы эволюционировали так быстро. Кроме того, в геномах странных рыб отсутствует часть генов, играющих важнейшую роль у других позвоночных, содержащих инструкции о том, как формировать лицевые структуры, зубы, конечности и даже части тела и центральную нервную систему.

Также выяснилось, что пышные, декоративные листообразные придатки морских драконов, вероятно, произошли от шипов. Эти образования отличаются от затвердевших, окостеневших частей в плавниках большинства костистых рыб. Вместо этого они укреплены сердцевиной из коллагена.

Как бы ни эволюционировали морские драконы, результат великолепен. И у этих странных рыб может быть еще несколько спрятанных в геноме секретов, которые будут раскрыты в ходе дальнейших исследований.

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