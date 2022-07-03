В России умер профессор, арестованный по делу о «госизмене» 3.07.2022, 15:00

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У Дмитрия Колкера была последняя стадия рака.

Умер профессор Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер. Об этом сообщают КП-Новосибирск и «Тайга.инфо»; cын Колкера Максим Колкер опубликовал во «ВКонтакте» телеграмму о смерти профессора.

54-летнего Колкера задержали в четверг, 30 июня, по делу о «госизмене». Сотрудники забрали Колкера из больницы, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья — у профессора четвертая стадия рака поджелудочной железы. Ему показана поддерживающая терапия, потому что «возможности химиотерапии исчерпаны». По словам родных, он не может самостоятельно питаться.

Уже на следующий день, несмотря на состояние здоровья, суд в Новосибирске отправил Колкера в московское СИЗО.

Редакция «Тайги.инфо» сообщила, что дело против Колкера может быть связано с преследованием научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева по делу о мошенничестве. Журналисты считают, что дело ученого о госизмене может строиться на показаниях фигурантов этого уголовного дела.

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