«Лукашенко наглядно показал, как будут распределяться места в отлетающем самолете» 2 4.07.2022, 7:35

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Хороших ходов у синепала нет.

Очевидно, что маневр для балансирования у режима все меньше, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». Запад слабо реагирует на сигналы из Минска, а Кремлю некогда церемониться. На границе с Украиной все еще не сформирована ударная группировка.

Впрочем, хороших ходов у синепала нет. Остается только словесная эквилибристика в надежде, что пронесет. Но ситуация все ухудшается. Удушающий становится все более ощутим.

Еще несколько важных наблюдений:

- сыновья стояли по левую руку, а все остальные во главе с Головченко, Кочановой и копанией – по правую. Наглядная демонстрация деления того, по какому принципу будут распределяться места в отлетающем самолете;

- в словах третий раз за последнее время был заход на то, что нужно молодежи подхватить знамя. Молодежь подхватит, но первым, что она сделает – это будет отказ от всей это параллельной реальности, которую нагромоздил синепал и его помогатые. Все это уже сегодня не работает. Синепал, как и кремлевский старец, пытаются остановить время. Но время не остановить. Система, которую строили почти 30 лет, оказалось не пригодной для жизни.

Советский Союз, который захотели возродить два диктатора, доживает свои последние дни. И это очевидно уже всем. Именно поэтому сейчас Запад перестал бояться военного и ядерного шантажа.

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