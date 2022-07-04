Стали известны подробности избиения белорусского самбиста на пляже в Сочи 1 4.07.2022, 8:06

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Родные парня сообщали, что он в реанимации в тяжелом состоянии.

В отношении охранников сочинского пляжа «Фрегат», которые избили белоруса Никиту Гораева, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает МВД РФ.

Сотрудниками УВД по городу Сочи по горячим следам задержаны четверо подозреваемых в хулиганских действиях на пляже «Фрегат» в Адлеровском районе города. Все они были участниками конфликта, в результате которого получил травмы отдыхающий из Беларуси.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Проводится предварительное расследование.

Напомним, на пляже «Фрегат» в Сочи 3 июля произошла драка с участием парня из Минска Никиты Гораева. Младшие сестры Гораева, девочки 6 и 14 лет, раздавали отдыхающим фрукты и снимали видео. Сотрудники пляжа увидели в них своих своих конкурентов и в грубой форме попросили детей уйти, тогда парень за них вступился. Когда он разобрался с обидчиком, подъехали еще 10 человек с палками и железными прутьями и сильно его избили, пишет zerkalo.io.

Родные парня сообщали, что он в реанимации в тяжелом состоянии. В администрации Сочи — что госпитализация ему не потребовалась, хотя «вред здоровью отдыхающего нанесен». Власти отметили, что считают поведение сотрудников пляжа недопустимым, пообещали оказать помощь пострадавшему, а с арендаторами территории пляжа могут расторгнуть контракт. То, что молодой человек госпитализирован, подтвердили в полиции региона.

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