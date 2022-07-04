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Польский журналист: Белорусские добровольцы в Украине очень эффективные

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  • 4.07.2022, 8:33
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Польский журналист: Белорусские добровольцы в Украине очень эффективные

Белорусы сегодня на стороне украинского народа.

Польский журналист Славомир Сераковский убежден, что для Лукашенко будет самоубийством привлечение белорусской армии на стороне России в войне с Украиной

Журналист высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин и Лукашенко - это два труса, которые в вообще ненавидят друг друга. Поэтому Лукашенко упирается буквально ногами, потому что для него это просто самоубийство – отправить белорусскую армию, которая сразу же получит по зубам от Украины. Или научится, как воевать, и вернется в Беларусь - а это уже большая угроза для Лукашенко", - отметил Сераковский.

Польский журналист выразил восхищение теми белорусами, которые воюют на стороне Украины против россиян.

"Я восхищаюсь белорусскими батальонами, которые воюют в Украине, знаю, что они очень эффективны. Более того, знаю, что белорусы хотят присоединиться к нашей акции - сбору средств на "байрактар" для ВСУ , собственно для того, чтобы показать, что они на стороне Украины, а не на стороне Лукашенко", - заметил Славомир Сераковский.

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