Очередная семья беженцев уезжает из Беларуси в ЕС

Очередная семья беженцев уезжает из Беларуси в ЕС2
- 4.07.2022, 11:43
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Зарплаты им не хватало на жизнь.
Еще одна семья украинских беженцев — супруги с двумя детьми — решили уехать из Беларуси в Евросоюз. Они прибыли в Гомель из Харькова вскоре после начала российской агрессии. Глава семьи почти сразу устроился работу, пишет «Флагшток».
«Они очень трудолюбивые и позитивные. Планировали остаться, но уровень зарплаты не позволяет закрыть все потребности семьи. Поэтому приняли решение ехать дальше, в Европу», — говорится в одном из гомельских чатов.
Волонтеры помогают семье найти чемоданы и сумки для багажа.
Официальные органы ежедневно сообщают о прибывающих в Беларусь украинских беженцах, но умалчивают о том, сколько из них покидает страну.