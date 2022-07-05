Под Ошмянами сровняли с землей могилы солдат Армии Крайовой
- 5.07.2022, 7:38
Польский политик обратил внимание на очередной акт вандализма белорусских властей.
В деревне Микулишки в 18 километрах от Ошмян были уничтожены могилы солдат Армии Крайовой. Об этом написал на своей странице в Facebook польский политик Роберт Тышкевич со ссылкой на вице-председателя Союза поляков в Беларуси Марека Заневского.
Также Роберт Тышкевич разместил фотографии со свежим песком вместо памятника и могильных плит. Другой информации о происшествии пока нет.
Роберт Тышкевич отметил, что на уничтожение мемориала должны отреагировать польские власти.
Мемориал в Микулишках – это могилы солдат 1-й, 3-й и 6-й бригад Армии Крайовой Вильнюсского округа, погибших в 1944 году. В центре мемориала был установлен крест, по обеим сторонам которого – 22 креста в два ряда с именами погибших.