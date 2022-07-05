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Под Ошмянами сровняли с землей могилы солдат Армии Крайовой

  • 5.07.2022, 7:38
Под Ошмянами сровняли с землей могилы солдат Армии Крайовой
Фото: Роберт Тышкевич / Facebook

Польский политик обратил внимание на очередной акт вандализма белорусских властей.

В деревне Микулишки в 18 километрах от Ошмян были уничтожены могилы солдат Армии Крайовой. Об этом написал на своей странице в Facebook польский политик Роберт Тышкевич со ссылкой на вице-председателя Союза поляков в Беларуси Марека Заневского.

Также Роберт Тышкевич разместил фотографии со свежим песком вместо памятника и могильных плит. Другой информации о происшествии пока нет.

Роберт Тышкевич отметил, что на уничтожение мемориала должны отреагировать польские власти.

Мемориал в Микулишках – это могилы солдат 1-й, 3-й и 6-й бригад Армии Крайовой Вильнюсского округа, погибших в 1944 году. В центре мемориала был установлен крест, по обеим сторонам которого – 22 креста в два ряда с именами погибших.

Так выглядел мемориал солдатам Армии Крайовой в Микулишках до сноса. Фото: Роберт Тышкевич / Facebook
Нынешнее состояние мемориала солдатам Армии Крайовой в Микулишках. Фото: Роберт Тышкевич / Facebook
Нынешнее состояние мемориала солдатам Армии Крайовой в Микулишках. Фото: Роберт Тышкевич / Facebook
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