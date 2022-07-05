В Беларуси заблокировали акции зарубежных инвесторов 20 5.07.2022, 7:45

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В список попали 190 компаний.

Правительство Беларуси определило перечень компаний, иностранным участникам которых запрещается распоряжаться акциями без разрешения властей. В список вошли 190 предприятий. Соответствующее постановление было опубликовано 5 июля на Национальном правовом интернет-портале.

Документом определяется перечень юридических лиц Беларуси, акционерами которых являются иностранные юридические или физические лица «из иностранных государств, совершающих недружественные действия». Им «запрещается отчуждение принадлежащих им долей (акций) в уставных фондах», или в переводе на простой язык — распоряжаться акциями по своему усмотрению без разрешения белорусских властей.

Акции блокируются на счетах «депо». Какие-то операции с ними возможны только с разрешения Минфина.

Постановление правительства было принято в рамках мартовского указа № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» с «целью предотвращения вывода капитала из страны».

В списке — 190 предприятий. Например, в него вошли:

Белорусско-британское совместное предприятие ЗАО «ЮНИСОН», доля в котором принадлежит J&W Sanderson Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

ЗАО «Евроопт», доля которого принадлежит ООО «Евроторг» (Беларусь), инвестором которой в свою очередь является публичная компания с ограниченной ответственностью «Евроторг Холдинг» (Кипр);

ИООО «Дана Астра», 99% акций которой является ООО Triworst Limited (Кипр);

ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия» (так название фирмы указано в документах. — Прим. ред.), доля которого «ЛУКОЙЛ Интернешнл ГмбХ» (Австрия);

ОАО «Лидское пиво», 96,4% акций которого принадлежат ОАО Olvi (Финляндия). Напомним, в марте сообщалось, что из-за войны в Украине финский холдинг Olvi PLC решил избавиться от своего актива в Беларуси и теперь активно ищет покупателя для компании «Лидское пиво»;

СООО «Гейм Стрим», инвестор — компания Wargaming Group Limited (Кипр);

ИООО EPAM Systems, инвестор — EPAM Systems Cyprys Limited (Кипр) и другие.

В перечень попали и те совместные предприятия, доля которых принадлежит частным лицам. Например, ОАО «Бобруйский комбинат» — одним из акционеров указан Леонид Абраменко (Латвия), ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские

обои» — среди акционеров Галина Бородюкова (Литва) и Пауль Крииза (Эстония) и так далее.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

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