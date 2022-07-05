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В Минске неожиданно отключат горячую воду тем, кого не было в списке

  • 5.07.2022, 11:29
В Минске неожиданно отключат горячую воду тем, кого не было в списке

Проверьте свой адрес.

К таким сюрпризам жизнь нас не готовила. И все же: у сотен минчан, которых раньше не было в списках на отключение горячей воды, она сегодня все-таки пропадет. «Минскэнерго» откорректировал старый график и добавил несколько десятков домов. Ищите свой адрес (или радуйтесь, если пронесло), пишет onliner.by.

Так с сегодняшнего дня, 5 июля, будут отключены потребители по следующим адресам:

Л. Беды, 2б, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, к. 1; 13, 19, 21, 27;

Корш-Саблина, 5, 9, 11;

Некрасова, 17, 19, 21а, 24, к. 1; 25, 27, 28, 29, 31, 33, 33, к. 2; 35, к. 1, 2;

Восточная, 33;

М. Богдановича, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 120б, 122, 124, 126, 128, 130;

Сурганова, 52, 56, 58, 60, к. 1; 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88.

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