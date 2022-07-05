В Сан-Франциско выпал «дождь» из анчоусов 2 5.07.2022, 21:02

3,886

Рыбу сбрасывают вниз птицы.

В разных районах Сан-Франциско с неба падает рыба, пишут местные СМИ. Всему виной слишком хорошие условия, которые привели к резкому увеличению популяции анчоусов.

Морские птицы не справляются с таким количеством рыбы и просто сбрасывают вниз все, что не могут съесть. Местные жители делятся в соцсетях историями про «рыбный дождь» — кто-то «услышал свист и шлепок», пока шел по тротуару, а на кого-то рыба упала, пока он ждал автобус.

Всплеск популяции анчоусов зафиксировали еще в 2020 году. Ученые предполагают, что все дело в апвеллинге — явлении, когда холодная и богатая питательными веществами вода поднимается из глубин, заменяя собой теплую воду на поверхности.

Чем ниже температура воды, тем больше пищи у анчоусов, говорят исследователи. Ученые не знают, как долго продлится нынешняя ситуация, но пока что ученые думают, что изменения положительно влияют на местную экосистему.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».