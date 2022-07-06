Николай Статкевич написал заявление об одиночном содержании в колонии 4 6.07.2022, 16:35

4,430

Николай статкевич

Фото: Charter97.org

Политзаключенный опасается провокаций со стороны режима.

Лидер белорусской оппозиции, политзаключенный Николай Статкевич, этапированный недавно в исправительную колонию №13 в Глубоком, написал заявление на одиночное содержание. Кроме того, в первый же день его нахождения в колонии его поставили на учет как «склонного к экстремизму». Об этом рассказала в интервью «Радыё Рацыя» его жена Марина Адамович.

По словам жены политзаключенного, Николай Статкевич написал заявление об одиночном содержании из-за нескольких опасностей.

«В связи с угрозами от администрации и сотрудников. Это достаточно обычный подход, так как он имеет уже большой жизненный опыт того, что с ним случайные люди никогда не сидят, а также что наличие этих «случайных людей» создает не только угрозу (ведь эти люди находятся под полным контролем администрации), но они еще пишут заявления о том, что Николай признавался им в каких-то том преступлениях.

В последнем письме, кстати, он вспомнил, что единственный из его прошлых сокамерников написал заявление, что Николай признался ему, что якобы организовал какое-то преступление. Николай сделал очень трудный выбор», — рассказала она.

Говоря об условиях содержания мужа, Марина Адамович пояснила, что в колонии Николая Статкевича ожидает «особый режим», предусматривающий для заключенного «камерное содержание».

Она также рассказала, что в колонии ее мужу выдали полосатую робу. К этому политзаключенный отнесся с юмором.

«И еще одна особенность колонии особого режима, к которой Николай отнесся с ему характерным юмором, – это полосатая роба. Такая, которая у нас вызывает ассоциации с детскими мультфильмами», — добавила Марина Адамович

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».