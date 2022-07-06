Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 6.07.2022, 18:56

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ВСУ отбросили врага под Изюмом и Горловкой.

Идут 133-е сутки противостояния украинского народа российскому вторжению. К вечеру среды, 6 июля, оккупанты пытаются выйти на админграницу Луганщины, однако получают достойный отпор ВСУ.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.

На Северском направлении без существенных изменений. Для уточнения положения украинских войск враг вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг из артиллерии обстрелял Сосновку, Дементиевку, Новое, Питомник, Циркуны, Петровку и Мосьпаново. Нанес авиаудары вблизи Рубежного. Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка украинские воины успешно отразили.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для наступления в направлении Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровное, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Великой Камышевахи. Оккупанты наступали на направлении Довгенькое - Мазановка. Получили отпор украинских воинов и с потерями отошли.

На Краматорском направлении враг пытается овладеть населенными пунктами Верхнекаменское и Григорьевка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск. Из артиллерии обстрелял Спорное, Выемку и Веселое. Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское (под Горловкой) украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания украинских войск враг обстреливал позиции украинских подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудары неподалеку от Марьинки.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведет артиллерийские обстрелы украинских войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море находятся четыре носителя высокоточного оружия.

В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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