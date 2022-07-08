Рейтинговое агентство Fitch может признать дефолт по белорусским еврооблигациям 8.07.2022, 9:56

Ключевая дата — 13 июля.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня ССС до преддефолтного С, что означает начало дефолта или процесса, подобного дефолту, или бездействие эмитента. Так агентство отреагировало на недавнее решение белорусского правительства и Минфина исполнять обязательства по еврооблигациям в белорусского рубля.

«Понижение рейтинга последовало за объявлением Министерством финансов 29 июня о совместном постановлении Совета министров и Национального банка Беларуси о том, что платежи по еврооблигациям в долларах США вместо этого будут переводиться в белорусских рублей на счет в «Беларусбанке», доступный платежному агенту. Первый платеж в местной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям 2027 года в долларах был произведен в рамках 29 июня, в день объявления. Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах», — говорится в сообщении Fitch.

Агентство отмечает, что льготный период по данному платежу истекает 13 июля. Если он не будет произведен в соответствии с условиями эмиссии, то Fitch будет считать это дефолтом и произведет соответствующие рейтинговые действия.

Дефолтом агентство также будет считать обмен еврооблигаций на гособлигации, размещенные на внутреннем рынке, номинированные в долларах, но расчеты по которым будут вестись в белорусских рублях.

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