Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после покушения 8.07.2022, 11:53

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Синдзо Абэ

Также установлена личность нападавшего.

В Японии после покушения скончался бывший премьер-министр Синдзо Абэ 8 июля, сообщает японское агентство Kyodo.

«Противопожарные службы города Нара сообщили, что бывший премьер-министр Абэ <…> который был доставлен в больницу города, находится в состоянии остановки сердца и дыхания», — отметили журналисты.

Покушение на Абэ произошло около 11:30 по местному времени (5:30 мск), во время его выступления на улице Нары. Нападающий произвел два выстрела в спину бывшего премьер-министра. После второго выстрела он упал на землю.

Нападавшего задержали на месте и им оказался бывший боец морских сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя. Пока его арестовали по обвинению в покушении на убийство.

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