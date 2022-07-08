Сбежавшие из-под носа у ГУБОПиКа и КГБ Кузнечики высмеяли лукашенковских пропагандистов 6 8.07.2022, 13:51

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Они провели почти два года в посольстве Швеции в Минске.

По БТ показали сюжет о побеге Кузнечиков. По этой версии, силовики и власти дали возможность выехать семье из Беларуси. О намерениях семьи службам якобы было известно, и они до последнего следили за дипломатическим авто, в котором везли Кузнечиков, пока не получили приказ: «Первый» дал команду отпускать, идем на базу, ГАИ снимаю».

Пропагандисты подают все так, будто власти решили просто отпустить отца и сына: «А зачем Кузнечики нам? Как оказалось, обузой они были для шведов, ну а теперь пусть Латвия находит применение очередным беглым, едят они много», — обосновывает решение ведущая.

Это главный посыл сюжета на ТВ — мы всевидящее око, и без нашей отмашки два белоруса, проходящих по уголовному делу (статья 364 УК — насилие или угроза его применения в отношении сотрудника внутренних органов), не смогли бы сбежать из страны даже под прикрытием дипломатов.

Главные герои сюжета Влад и Виталий Кузнечики встретили новую версию с объяснением успешности их побега со смехом:

«Мы смеялись в лагере по несколько раз, пересматривая сюжет», прокомментировал «Нашай Ніве» Влад Кузнечик.

«На самом деле, я знаю от знакомых, что телодвижения неизвестных людей возле шведского посольства в Минске, где мы жили год и девять месяцев, начались только после нашего первого интервью СМИ — после нашей встречи со Светланой Тихановской. Несколько дней там неизвестные люди вокруг кружили, я знаю это от проверенного источника, но не могу говорить от кого точно, чтобы не навредить. То есть службы узнали, что мы сумели с отцом убежать за границу, почитали об этом в медиа, посмотрели видеоинтервью, узнали оттуда подробности и на основе этого сняли уже сюжет для белорусского телевидения, — считает Влад. — Они пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, встрепенувшись. Но видно, что они комментарии о том, что следят за нами — наложили на все видео после.

Никакой слежки за нами не было замечено: если она была, то почему они не показали, куда мы делись с машины? Еще смешно, что там появляются туристические коврики: у нас таких не было, мы выезжали исключительно с рюкзаками, едой на три дня и сменной одеждой.

Если бы белорусские власти хотели нас действительно отпустить, то сделали бы это раньше: посол Швеции под конец 2021 и в начале 2022 года несколько раз ездила в МИД Беларуси, просила, чтобы нам разрешили выехать из страны из гуманных соображений: для медицинского обследования и лечения. В МИД отказали: сказали что мы преступники, уголовники».

Сейчас Влад и Виталий Кузнечики собирают деньги на свое устройство и лечение в Латвии: пока они не получили статус беженцев, они не могут работать.

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