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Литва сделала предупреждение Минску

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  • 8.07.2022, 14:25
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Литва сделала предупреждение Минску
Фото: charter97.org

Действия режима Лукашенко нарушают международные обязательства и обязательства ОБСЕ.

Как сообщило в четверг Министерство иностранных дел (МИД) Литвы, Беларусь получила предупреждение на состоявшемся в среду заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает LRT.

Беларусь, приняв изменения к своему Кодексу об образовании, с 1 сентября этого года больше не будет проводить обучение на литовском языке в литовских школах, расположенных в Рымдзюнах и Пелясе.

«Действия Беларуси нарушают международные обязательства и обязательства ОБСЕ по обеспечению образования на языках национальных меньшинств и негативно скажутся на образовательных и языковых правах национальных меньшинств. Это первый шаг к закрытию школ национальных меньшинств в Беларуси», — подчеркнула временный поверенный в делах Литвы при международных организациях в Вене Нида Якубоне.

По сообщению МИД, на встрече Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, посол Кайрат Абдрахманов представил отчет о своей деятельности, в котором среди прочего подчеркнул, что призвал белорусские власти пересмотреть планирующиеся изменения в законодательстве и обеспечить надлежащее преподавание языков национальных меньшинств.

Верховный комиссар, подчеркнув свою глубокую обеспокоенность, также обратил внимание на действия и попытки России оправдать свою агрессию против Украины через проблему национальных меньшинств.

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