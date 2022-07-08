Что происходит на аэродроме «Зябровка», который Лукашенко передал под полный контроль РФ? 4 8.07.2022, 14:34

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Журналисты собрали всю доступную информацию.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что «Беларусь передала под полный контроль России аэродром «Зябровка», где в настоящее время проводятся мероприятия по оснащению российской военной базы. На территории аэродрома находится ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 «Триумф» ВС РФ».

«Флагшток» собрал доступную информацию из открытых источников, чтобы понять, что происходит на военном объекте.

Впервые о планах создать военную базу в Зябровке Флагшток писал еще 8 февраля, из-за чего сайт был оперативно заблокирован на территории Беларуси. Первоначально в Зябровке расположился лагерь российской бронированной и автомобильной военной техники, собранной для нападения на север Украины, был развернут мобильный полевой госпиталь. С середины февраля 2022 года на старом летном поле стала базироваться российская эскадрилья ударных боевых вертолетов Ми-28 и военно-транспортные вертолеты типа Ми-8.

После провала российского наступления на север Украины, в конце марта из Зябровки вертолеты были выведены. Вместо боевой авиации появились ракеты. Первые пуски ракет жители Гомельского и Добрушского районов зафиксировали 8 апреля. По наблюдениям местных жителей пуски производились с территории старого аэродрома несколько раз в апреле и мае.

На снимках Зябровки, опубликованных 30 апреля тг-каналом «Беларускі Гаюн», заметна система противоракетной обороны, включающая пусковые установки российской зенитно-ракетной системы С-400 и радиолокационное оборудование.

По крайней мере один из запусков можно отнести к учебному: 6 мая с территории аэродрома была запущена ракета, а спустя несколько минут в 40 километрах от аэродрома жители российской Злынки зафиксировали взрыв ракеты.

На снимках местного жителя, сделанных в начале мая на территории старой взлетной полосы, присутствует различная военная техника.

На последних доступных снимках, сделанных 3 июля в военном городке Зябровка, замечены образцы белорусской военной техники. Эта техника также могла быть пригнана с «усиления» белорусско-украинской границы в 20 километрах от аэродрома.

На железнодорожной станции около Зябровки осуществляется подвоз и вывоз в основном белорусской военной техники: БТРов, БМП, грузовиков МАЗ, об этом на правах анонимности поделился житель одной из деревень района.

Об изменениях на аэродроме можно судить и по доступным космическим снимкам. После вывода российских вертолетов на зеленой зоне ВПП проводились земельные работы, расчищались заросшие проезды. На территории близлежащей базы гарюче-смазочных материалов СП ЗАО «Славнефть-Старт» заметны строительные работы. Строительства или подготовки к строительству жилых домов на территории военного городка пока не зафиксировано: вероятно существующей инфраструктуры ракетчикам вполне хватает.

Как долго в Зябровке будет продолжаться военная активность, целиком зависит от удач или провалов военных авантюр режимов Путина и Лукашенко: появление военных на старом взлетном поле целиком и полностью связано с нападением России на Украину.

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