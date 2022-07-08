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Что происходит на аэродроме «Зябровка», который Лукашенко передал под полный контроль РФ?

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  • 8.07.2022, 14:34
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Что происходит на аэродроме «Зябровка», который Лукашенко передал под полный контроль РФ?

Журналисты собрали всю доступную информацию.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов сообщил, что «Беларусь передала под полный контроль России аэродром «Зябровка», где в настоящее время проводятся мероприятия по оснащению российской военной базы. На территории аэродрома находится ракетный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и дивизион С-400 «Триумф» ВС РФ».

«Флагшток» собрал доступную информацию из открытых источников, чтобы понять, что происходит на военном объекте.

Впервые о планах создать военную базу в Зябровке Флагшток писал еще 8 февраля, из-за чего сайт был оперативно заблокирован на территории Беларуси. Первоначально в Зябровке расположился лагерь российской бронированной и автомобильной военной техники, собранной для нападения на север Украины, был развернут мобильный полевой госпиталь. С середины февраля 2022 года на старом летном поле стала базироваться российская эскадрилья ударных боевых вертолетов Ми-28 и военно-транспортные вертолеты типа Ми-8.

После провала российского наступления на север Украины, в конце марта из Зябровки вертолеты были выведены. Вместо боевой авиации появились ракеты. Первые пуски ракет жители Гомельского и Добрушского районов зафиксировали 8 апреля. По наблюдениям местных жителей пуски производились с территории старого аэродрома несколько раз в апреле и мае.

На снимках Зябровки, опубликованных 30 апреля тг-каналом «Беларускі Гаюн», заметна система противоракетной обороны, включающая пусковые установки российской зенитно-ракетной системы С-400 и радиолокационное оборудование.

По крайней мере один из запусков можно отнести к учебному: 6 мая с территории аэродрома была запущена ракета, а спустя несколько минут в 40 километрах от аэродрома жители российской Злынки зафиксировали взрыв ракеты.

На снимках местного жителя, сделанных в начале мая на территории старой взлетной полосы, присутствует различная военная техника.

На последних доступных снимках, сделанных 3 июля в военном городке Зябровка, замечены образцы белорусской военной техники. Эта техника также могла быть пригнана с «усиления» белорусско-украинской границы в 20 километрах от аэродрома.

На железнодорожной станции около Зябровки осуществляется подвоз и вывоз в основном белорусской военной техники: БТРов, БМП, грузовиков МАЗ, об этом на правах анонимности поделился житель одной из деревень района.

Об изменениях на аэродроме можно судить и по доступным космическим снимкам. После вывода российских вертолетов на зеленой зоне ВПП проводились земельные работы, расчищались заросшие проезды. На территории близлежащей базы гарюче-смазочных материалов СП ЗАО «Славнефть-Старт» заметны строительные работы. Строительства или подготовки к строительству жилых домов на территории военного городка пока не зафиксировано: вероятно существующей инфраструктуры ракетчикам вполне хватает.

Как долго в Зябровке будет продолжаться военная активность, целиком зависит от удач или провалов военных авантюр режимов Путина и Лукашенко: появление военных на старом взлетном поле целиком и полностью связано с нападением России на Украину.

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