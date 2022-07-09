Польша начала выдавать гуманитарный вид на жительство белорусам 4 9.07.2022, 12:32

7,570

Озвучено условие, при котором его можно получить.

Офис по делам иностранцев Польши опубликовал информацию о новом разрешении на временное пребывание для белорусов, которые имеют гуманитарные визы — гуманитарный вид на жительство. Новая процедура вступает в силу 9 июля. Правовым основанием является — п. 9 ч. 1 арт. 186 закона «Об иностранцах».

Такой вид на жительство будет выдаваться в связи с тем, что обращающийся гражданин не может вернуться в Беларусь. И он исключает возможность путешествий в Беларусь. Нарушение этого правила может быть расценено польскими властями как нарушение правил выдачи этих виз и вам может грозить штраф с запретом на въезд в ЕС.

Замдиректора консульского департамента МИД Польши сообщила о готовности принимать заявления на предоставление виз с 1 августа в Варшаве. С сентября такая возможность появится в Белостоке, Люблине и Познани.

Получить гуманитарную визу смогут граждане Беларуси:

— которые прибыли из Украины после 24 февраля и которые находились на территории Украины легально до 24 февраля;

— у которых сейчас уже гуманитарные польские визы и которые находятся на территории Польши.

МИД рассмотрит возможность расширения категорий белорусов, которые могут получить визы на территории Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».