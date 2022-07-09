В России взорвали железную дорогу под Брянском 9 9.07.2022, 13:18

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Бомба сдетонировала перед грузовым поездом.

В России заявили о подрыве железнодорожных путей. Инцидент якобы произошел недалеко от Брянска, сообщает obozrevatel.com.

Как 9 июля рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, неизвестное взрывное устройство сработало в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка. По словам Богомаза, бомба сдетонировала перед грузовым поездом.

В результате оказались повреждены стекла кабины машиниста. При этом сама железная дорога якобы не пострадала.

Данных о пострадавших людях также не поступало.

"На месте работают специализированные оперативные службы", – утверждает губернатор.

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