В России взорвали железную дорогу под Брянском

В России взорвали железную дорогу под Брянском9
- 9.07.2022, 13:18
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Бомба сдетонировала перед грузовым поездом.
В России заявили о подрыве железнодорожных путей. Инцидент якобы произошел недалеко от Брянска, сообщает obozrevatel.com.
Как 9 июля рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, неизвестное взрывное устройство сработало в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка. По словам Богомаза, бомба сдетонировала перед грузовым поездом.
В результате оказались повреждены стекла кабины машиниста. При этом сама железная дорога якобы не пострадала.
Данных о пострадавших людях также не поступало.
"На месте работают специализированные оперативные службы", – утверждает губернатор.