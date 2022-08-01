Ученые рассказали, сколько на самом деле зубов у акулы 1.08.2022, 8:26

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Фото: Cassie Jensen/Caters News

Хотя выглядят акульи зубы довольно грозно, они на деле слабее, чем у многих других животных.

Летом 2022 года акулы, скорее всего к сожалению, в тренде. Но что мы знаем об их главном оружии — зубах? Все просто и, как заведено с акулами, страшно, пишет techinsider.

Хотя выглядят акульи зубы довольно грозно, они на деле слабее, чем у многих других животных: легко ломаются, изнашиваются и в итоге становятся проблемой для хищника. Но все же это не умаляет их опасности.

Скажите — «А-а-а!»

Акулы выработали уникальный отказоустойчивый механизм: вместо укрепления, у них имеется способ их замены — с впечатляющей скоростью. Многие акулы, в том числе большие белые из фильма «Челюсти», имеют несколько рядов жемчужно-белых зубов, основание которых буквально работает как конвейер.

Новые зубы перемещаются в переднюю часть рта, а старые выталкиваются, чтобы освободить место. Таким образом, в то время как у белой акулы могут быть сотни зубов в ожидании, только 50 или около того «активных» зубов доступны рыбе в любой момент.

Это почти как 32 зуба у взрослого человека, но все же в купе у белой акулы одновременно во рту будет порядка 300 зубов. Средняя большая белая акула за свою жизнь может сменить 20 000 зубов.

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