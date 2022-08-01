В Литве создается белорусское подразделение 2 1.08.2022, 13:20

2,048

иллюстрационное фото

Союз стрелков Литвы — это аналог войск территориальной обороны.

При Союзе стрелков Литвы создают белорусское подразделение. Как сообщает «Белсат», об этом заявили во время заседания организации 30 июля.

Участники этой организации учатся обращаться с оружием, вести партизанскую войну и в случае нападения на страну должны исполнять функции территориальной обороны. Раньше в Союз стрелков принимали исключительно граждан Литвы. Белорусы станут первыми иностранцами в рядах этой организации.

Ветеран афганской войны Евгений Вильский заявил:

— Сейчас очень много разговоров про то, что со стороны Беларуси летят ракеты, белорусы становятся врагами. Литва не ведется на эту политику и понимает, что белорусов надо отделять от режима Лукашенко, она оказывает доверие. То есть в ранее закрытую, очень серьезную организацию, принимается белорусское подразделение».

Президент Союза стрелков Литвы Стасис Игнатавичюс выразил мнение, что у белорусов и литовцев теперь один враг — это режим Путина. И нам нужно бороться против него вместе.

Белорусы в Союзе стрелков смогут проходить обучение и, когда возникнет необходимость, вместе с литовцами защитят страну. В будущем планируется разработать устав и присягу нового подразделения. Ожидается, что со временем к нему присоединятся украинцы и представители других народов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».