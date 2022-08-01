Путин высказался против ядерной войны 16 1.08.2022, 21:10

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Испугался удара по бункеру?

На фоне полномасштабной кровавой войны в Украине российский диктатор решил оправдаться и заявил, что якобы считает, что "ядерная война не должна быть никогда развязана", сообщает пропагандистское издание РИА Новости в понедельник, 1 августа.

По словам лидера РФ, его страна якобы "полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонних договоренностей с США по сокращению ядерных вооружений".

"Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", - добавил Путин.

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