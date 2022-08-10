В Минске вся семья оказалась в реанимации из-за грибов 27 10.08.2022, 11:51

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Минчанин перепутал бледные поганки с зеленушками.

Следователи проводят проверку по факту отравления семьи из Минска грибами. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Минчанин, гуляя в лесопарке в районе микрорайона Сухарево, увидел растущие грибы. Мужчина решил, что это зеленушки, и, собрав целый пакет, отнес домой. Вечером его супруга их приготовила, после чего семья, включая двух детей, съели их на ужин.

На следующий день все почувствовали себя плохо и обратились к медикам. В настоящий момент они в реанимации.

Как оказалось, собранные грибы — бледная поганка.

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