В Беларуси с 1 сентября обновят нормы оценки в школах

В Беларуси с 1 сентября обновят нормы оценки в школах10
- 10.08.2022, 19:25
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Подробности рассказали в Национальном институте образования.
Директор Национального института образования кандидат педагогических наук Валентина Гинчук в интервью БелТА сообщила, что в Беларуси с 1 сентября 2022 года будут обновлены нормы оценки школьников и пояснила, что именно изменится.
По словам Гинчук, оценка результатов учебной деятельности с 2002 года осуществляется в баллах по десятибалльной шкале с учетом пяти уровней учебной деятельности.
- Действия на узнавание, распознавание и различение понятий; действия по воспроизведению учебного материала на уровне памяти; действия по воспроизведению учебного материала на уровне понимания, - сказала она.
Гинчук добавила, что также есть уровень действия по применению знаний в знакомой ситуации по образцу и действия по применению знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач.
Директор Национального института образования обратила внимание на то, что обновленных нормах оценки были сохранены общие принципы. Речь идет о 10-балльной системе и 5 уровнях учебной деятельности.
Так, Гинчук рассказала, что в 1-х и 2-х классах по всем предметам, а также в 3-4-х классах по учебным предметам «Музыка», «ИЗО», «Трудовое обучение», «Физическая культура и здоровье», «Основы безопасности жизнедеятельности» оценка результатов учебной деятельности учащихся, как и ранее, будет осуществляться на содержательно-оценочной основе без использования отметки в баллах.
- По учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-й класс), «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» (5-9-е классы) аттестация осуществляется с использованием отметок «зачтено», «не зачтено», - уточнила Гинчук.
Если говорить о новшествах, то Гинчук отметила, что с 2022/2023 учебного года положительными будут считаться отметки от 3 до 10 баллов, а неудовлетворительными - 1 и 2 балла.
По словам Гинчук, обновленные нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся отличаются от действовавших тем, что они предусматривают оценку не только предметных образовательных результатов (знаний, умений, навыков, способов деятельности), но и метапредметных образовательных результатов.
- Умения критически оценивать информацию, полученную из различных источников, грамотно интерпретировать и использовать ее; умения интегрировать знания из различных предметных областей для решения практических задач, - объяснила директор Национального института образования.