Россияне потеряли в Крыму девять самолетов 2 10.08.2022, 23:12

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Владимир Зеленский

Об этом сообщил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что россияне потеряли 9 августа в Крыму девять самолетов, еще один – на Запорожском направлении, передает liga.net.

«Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять в Крыму и еще один на Запорожском направлении», – сказал он.

Также у оккупантов есть новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов, отметил президент.

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