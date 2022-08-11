Россияне обходят санкции, открывая карточки в белорусских банках 5 11.08.2022, 12:33

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Туркомпании планируют запустить «шоп-туры».

Россияне стали ездить в Беларусь на шопинг, их интересуют ушедшие из РФ зарубежные бренды. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), пишет агентство «Москва».

«На фоне ухода многих иностранных брендов с российского потребительского рынка и других последствий антироссийских санкций, наши соотечественники по-новому оценили преимущества поездок в Беларусь. Появился новый тренд — мода на шопинг в Беларуси. Особенно, если на руках банковская карта платежной системы «Мир», — говорится в сообщении.

По информации АТОР, одна компания готовится запустить шоп-тур в Беларусь, в рамках которого при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard местного банка.

По оценкам экспертов, в сравнении с прошлым сезоном турпоток в Беларусь вырос минимум на 10−15%, а один из туроператоров сообщил об увеличении показателя на 60%.

«Несмотря на новые тренды и изменения в потребительских предпочтениях туристов, главный туристический продукт, за которым россияне едут в Беларусь, пока неизменен. Это по-прежнему санаторно-оздоровительный отдых», — добавили в АТОР.

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