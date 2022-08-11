Жители Житомира: Белорусы держатся и сдерживают войска 2 11.08.2022, 14:50

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Как у украинцев поменялось отношение к Лукашенко.

Вероятность нападения армии Беларуси на Украину остается актуально темой в том числе для приграничного Житомира. Насколько реальным такой сценарий считают жители этого областного центра, изменилось ли их отношение к белорусам после полномасштабного вторжения России, спросили у горожан журналисты местного издания Times.zt.

По результатам опроса журналистов, о реальности нападения среди опрошенных чаще всего звучало: «сомневаюсь», «трудно сказать», «возможно», «50%», «все может быть». 30% опрошенных считают, что Беларусь не нападет. 5% — может напасть. Также были и те, кто считает, что Лукашенко таким образом «просто запугивает» Украину. Отметим, что данные такого опроса не приравниваются к социологическому исследованию.

В опубликованном видео приводятся мнения опрошенных горожан, например:

«Лукашенко побоится. Если он пойдет на Украину, это будет его большая ошибка».

«Я надеюсь на объединяющую силу Беларуси, которая будет противостоять внешним влияниям как на них, так и на нас. А на Лукашенко и на его порядочность я не надеюсь. Я разделяю людей и политиков, поэтому мое отношение к белорусам, как к людям, не изменилось».

«Мое отношение к белорусам не поменялось. Они держатся и сдерживают войска. Я думаю, они на нашей стороне».

«Конечно, после того, когда увидел, как под ударами падает центр твоего города, а потом и мой собственный дом сгорел, отношение к Беларуси изменилось».

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