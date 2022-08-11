РФ потеряла на крымском аэродроме рекордное число самолетов со Второй мировой войны 9 11.08.2022, 18:48

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Итог «нарушения правил противопожарной безопасности».

Серия взрывов на аэродроме «Саки» в Крыму, который Украина объяснила своим ударом, а российское Минобороны списало на нарушение правил противопожарной безопасности, нанесла российской боевой авиации, возможно, крупнейший за десятилетия урон.

Спутниковые снимки американской компании Planet Labs, сделанные до и после ЧП на авиабазе, подтверждают уничтожение не менее 7 российских самолетов, отмечает CNN. По данным The New York Times, которая ссылается на те же фотографии, не пригодны к дальнейшему использованию не менее 8 машин. Они в обугленном виде находятся на открытой стоянке рядом с выжженной землей и множеством кратеров, сгруппированных в одном месте. Два здания рядом с самолетами, среди которых Су-30 и Су-24, полностью разрушены.

По данным украинской разведки, уничтожены 9 самолетов, на аэродроме погибли по меньшей мере 60 человек, еще около 100 пилотов и техников ранены.

9 августа 2022 года может претендовать на то, чтобы стать худшим днем для российской авиации со времен Второй мировой войны, пишет CNN: после 1945 года не известно о такой же крупной единоразовой потере авиатехники в одном инциденте в СССР или России.

Восполнять потери оказавшемуся под санкциями российскому ВПК придется не меньше года. «За год Россия производит 10-20 самолетов, уничтожение сразу 9 за раз — это серьезная потеря, — говорит военный аналитик Павел Лузин. — Сейчас в России всего около 120 СУ-30 и всего несколько СУ-20. ИЛ-20 тоже всего несколько штук, и сейчас у нас нет возможности произвести их еще».

Удар по авиабазе был совершен ракетами с территории Украины, подготовка операции могла занять более месяца, считает Лузин: «Чтобы нанести такой удар, нужна серьезная подготовка: понять, где именно хранятся боеприпасы, изучить путь подлета самолетов на авиабазу, изучить, как работает система ПВО аэродрома. Удар мог быть нанесен, например, противокорабельными ракетами Нептун или Гарпун - причем их могли подцепить к самолету и ударить с воздуха, но скорее всего ударили с земли».

О том, что за атакой на российский военный аэродром в Новофедоровке стоят ВСУ, спустя несколько часов после ЧП The New York Times заявил высокопоставленный украинский военный чиновник. Официальный Киев не делал заявлений о причастности своей армии к происшествию.

Аэродром поддерживал южную группировку в Украине — то есть ту часть войск, которая удерживает оккупированный Херсон. Сейчас оборонятся будет сложнее, и, по мнению Лузина, армия будет использовать аэродром Севастополя, а это увеличивает траекторию полета и подлетное время. «Уничтожение авиабазы — спланированный шаг по возвращению Херсона в Украину, — говорит эксперт. — ВСУ постепенно и незаметно наступает: где-то подчищают ПВО, теперь уничтожили авиабазу, освобождая путь для свой авиации».

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