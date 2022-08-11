Экс-президент Эстонии: Белорусы — европейцы, это не русские 11.08.2022, 23:10

Тоомас Хендрик Ильвес

Томас-Хендрик Ильвес прокомментировал информацию о количестве полученных белорусами ВНЖ в Европе.

Экс-президент Эстонии Томас-Хендрик Ильвес отреагировал у себя в Twitter на пост экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, в котором тот дал ссылку на данные, сколько белорусов получило за 2021 год вид на жительство в Европе. По словам Ильвеса, белорусы на россиян совсем не похожи, и отличаются в лучшую сторону.

«Но вы никогда не увидите, чтобы белорусы были грубыми, невыносимыми, чтобы они притесняли других, проводили митинги в поддержку диктатора у себя дома, вопили о своем «праве» быть в Европе. Они европейцы», – написал Ильвес.

But you never see belarusians being rude, obnoxious, harassing others, holding rallies in support of the dictator at home, whining about their “right” to be in Europe. They are Europeans. https://t.co/gPhxQSuPOw — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) August 11, 2022

В комментариях френды Ильвеса в основном соглашались с бывшим эстонским лидером:

«Белорусы истекали кровью в Минске, пытаясь свергнуть своего диктатора, пока россияне обнимают своего».

«Я помню ощущения, когда начинал путешествовать на восток. Был ошеломлен культурной четкостью Беларуси и России. Цивилизационный раскол. Да, Беларусь — это Европа».

«Я работал и встречался как с русскими, так и с белорусами. Это разница как ночь и день. Не поддерживал бы для них визовый запрет».

«Точно. Белорусы сильно отличаются от россиян».

«Белорусы — это мужественные и цивилизованные люди, которые вышли на улицы и рисковали жизнью, чтобы покончить с режимом негодяя, который держит их в заложниках. Они победят рано или поздно, и любая помощь, о которой они просят, должна быть оказана».

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