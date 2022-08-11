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Экс-президент Эстонии: Белорусы — европейцы, это не русские

  • 11.08.2022, 23:10
Экс-президент Эстонии: Белорусы — европейцы, это не русские
Тоомас Хендрик Ильвес

Томас-Хендрик Ильвес прокомментировал информацию о количестве полученных белорусами ВНЖ в Европе.

Экс-президент Эстонии Томас-Хендрик Ильвес отреагировал у себя в Twitter на пост экс-кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова, в котором тот дал ссылку на данные, сколько белорусов получило за 2021 год вид на жительство в Европе. По словам Ильвеса, белорусы на россиян совсем не похожи, и отличаются в лучшую сторону.

«Но вы никогда не увидите, чтобы белорусы были грубыми, невыносимыми, чтобы они притесняли других, проводили митинги в поддержку диктатора у себя дома, вопили о своем «праве» быть в Европе. Они европейцы», – написал Ильвес.

В комментариях френды Ильвеса в основном соглашались с бывшим эстонским лидером:

«Белорусы истекали кровью в Минске, пытаясь свергнуть своего диктатора, пока россияне обнимают своего».

«Я помню ощущения, когда начинал путешествовать на восток. Был ошеломлен культурной четкостью Беларуси и России. Цивилизационный раскол. Да, Беларусь — это Европа».

«Я работал и встречался как с русскими, так и с белорусами. Это разница как ночь и день. Не поддерживал бы для них визовый запрет».

«Точно. Белорусы сильно отличаются от россиян».

«Белорусы — это мужественные и цивилизованные люди, которые вышли на улицы и рисковали жизнью, чтобы покончить с режимом негодяя, который держит их в заложниках. Они победят рано или поздно, и любая помощь, о которой они просят, должна быть оказана».

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