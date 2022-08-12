Удар по аэродрому в Крыму: сколько стоят уничтоженные российские самолеты 1 12.08.2022, 8:38

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Издание Forbes провело подсчеты.

В результате удара по аэродрому возле Новофедоровки в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники. Издание Forbes посчитало их стоимость в зависимости от количества и классификации.

По данным издания, перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 — $850 миллионов.

Согласно подсчетам, ориентировочная стоимость российских самолетов составляет:

Су-30СМ — $50 миллионов

Су-24МР — $6 миллионов

Ил-76 — $86 миллионов

В некоторых случаях могут быть обстоятельства, которые оказывают значительное влияние на цену отдельных единиц, отмечает издание.

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны.

Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов.

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