Удар по аэродрому в Крыму: сколько стоят уничтоженные российские самолеты

Удар по аэродрому в Крыму: сколько стоят уничтоженные российские самолеты1
- 12.08.2022, 8:38
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Издание Forbes провело подсчеты.
В результате удара по аэродрому возле Новофедоровки в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники. Издание Forbes посчитало их стоимость в зависимости от количества и классификации.
По данным издания, перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 — $850 миллионов.
Согласно подсчетам, ориентировочная стоимость российских самолетов составляет:
Су-30СМ — $50 миллионов
Су-24МР — $6 миллионов
Ил-76 — $86 миллионов
В некоторых случаях могут быть обстоятельства, которые оказывают значительное влияние на цену отдельных единиц, отмечает издание.
Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны.
Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.
9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов.