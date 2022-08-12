Люксовый отель в Минске переделают в жилой дом 1 12.08.2022, 13:22

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Гостиницу семь раз выставляли на торги.

Стало известно, что недостроенный и заброшенный люксовый отель Hyatt в Минске переделают в обычный жилой дом. Точнее — в жилой комплекс.

Об этом пишет Onliner со ссылкой на «Вечерний Минск».

Председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала, что гостиница Hyatt на Комсомольском озере станет жилым комплексом.

Уже определен новый заказчик объекта, но чиновница не сказала, кто это. Ведется проектирование.

Недостроенный отель находится на Старовиленском тракте, 3, возле Комсомольского озера. Строение состоит из гостиницы на 246 номеров, ресторанов, СПА-зоны, конференц-залов, административных и торговых помещений и другого. Комплекс состоит из 7 надземных этажей и 3 подземных. Общая площадь — 46,1 тысячи квадратных метров. Четыре года назад готовность объекта составляла около 70 %. Суточная стоимость одного номера планировалась в 300–400 долларов.

С 2016 по 2018 годы гостиницу 7 раз выставляли на торги: сначала за 98,2 миллиона рублей (почти 50 миллионов долларов на тот момент), потом уже за 60,99 миллиона рублей по прежнему курсу (30,3 миллиона долларов). То есть, «квадрат» комплекса подешевел с 1.100 до 650 долларов.

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