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Финская компания намерена продать «Лидское пиво»

  • 12.08.2022, 13:38
Финская компания намерена продать «Лидское пиво»

Причиной стала война в Украине. 

Финская группа компаний Olvi не отказывается от намерения продать «Лидское пиво». Завершить сделку финны планируют не позднее, чем до конца 2022 года, говорится в отчете компании за полугодие.

Причина та же, по которой Olvi свернули сотрудничество с Россией: война в Украине. Финны уже остановили инвестиции в белорусский пивзавод, далее в планах – продажа своей части актива (96,36%).

Ранее правительство Беларуси внесло ОАО «Лидское пиво» в перечень заводов с иностранными инвестициями, акции которых Минфин может заблокировать на счетах. В Olvi, впрочем, все равно намерены закрыть сделку.

«Лидское пиво» входит в финский холдинга Olvi PLC с 2008 года. Как говорится на сайте белорусской компании, благодаря партнерству получены инвестиции, которые позволили обновить производственные линии и оптимизировать процессы. При этом вклад «Лидского пива» оценивается очень высоко: она ежегодно обеспечивает 32% от общего объема продаж финской группы.

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